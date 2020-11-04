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Baba- oğul birer gün arayla koronavirüse yenik düştü

'ın Turhal ilçesinde, tedavisi gören baba ve oğlu, birer gün arayla hayatlarını kaybetti. Turhal ilçesinde yaşayan Ali Osman Kaya (57) ve oğlu Necmettin Kaya (32), geçen hafta koronavirüse yakalandı. Baba- oğul'dan acı haber geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 17:58 ABONE OL
Baba- oğul birer gün arayla koronavirüse yenik düştü

'ın Turhal ilçesinde, tedavisi gören baba ve oğlu, birer gün arayla hayatlarını kaybetti. Turhal ilçesinde yaşayan Ali Osman Kaya (57) ve oğlu Necmettin Kaya (32), geçen hafta koronavirüse yakalandı. Baba- oğul'dan acı haber geldi.

Baba- oğul birer gün arayla koronavirüse yenik düştü

Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Ali Osman ve Necmettin Kaya, Turhal Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Baba- oğul birer gün arayla koronavirüse yenik düştü

Tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Necmettin Kaya, Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Kaya, geçen hafta çarşamba günü yaşamını yitirdi.

Baba- oğul birer gün arayla koronavirüse yenik düştü

Bir gün sonra da babası Ali Osman Kaya hastalığa yenik düştü.

Baba- oğul birer gün arayla koronavirüse yenik düştü

Baba- oğul Turhal ilçesinde toprağa verildi.

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Baba- oğul birer gün arayla koronavirüse yenik düştü
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