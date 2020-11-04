Balkondaki keneviri komşular yakalattı

Uyuşturucu madde imalatı için hint keneviri yetiştiren 2 kişi suçüstü yakalandı. Adreslerden birine baskın, balkonda saksılara ekilmiş halde yetiştirilen hint kenevirlerini gören komşuların ihbarıyla düzenlendi. İstanbul Polisi, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti için hint keneviri yetiştirilen iki farklı adrese baskın düzenledi. Evlerinde hint keneviri yetiştiren E.D. (22) ve B.A.M. (26) adlı şüpheliler gözaltına alındı.



İki farklı adreste toplam 22 kök hint keneviri, 108 gram esrar paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 246 lira nakit ele geçirildi. Suçüstü yakalanan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu satıcısı da cezaevine yerleştirildi.