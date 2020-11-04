Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Balkondan görüp ihbar etti... Hint Kenevirleri'yle suçüstü yakalattı!

Balkondan görüp ihbar etti... Hint Kenevirleri'yle suçüstü yakalattı!

Uyuşturucu madde imalatı için Hint Keneviri yetiştiren iki kişi suçüstü yakalandı. Adreslerden birine baskın; balkonda saksılara ekilmiş halde yetiştirilen Hint Kenevirleri'ni gören komşuların ihbarıyla düzenlendi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 4.11.2020 12:50 ABONE OL
Balkondan görüp ihbar etti... Hint Kenevirleri'yle suçüstü yakalattı!

İstanbul Polisi, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti için Hint Keneviri yetiştirilen iki farklı adrese baskın düzenledi. Evlerinde Hint Keneviri yetiştiren E.D. (22) ve B.A.M. (26) adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerden birine operasyon; balkonda saksılara ekilmiş halde yetiştirilen Hint Kenevirleri'ni gören komşuların ihbarıyla düzenlendi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İki farklı adreste toplam 22 kök Hint Keneviri, 108 gram Esrar maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 246 lira nakit para ele geçirildi. Suçüstü yakalanan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Balkondan görüp ihbar etti... Hint Kenevirleri'yle suçüstü yakalattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA