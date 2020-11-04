Balkondan görüp ihbar etti... Hint Kenevirleri'yle suçüstü yakalattı!

İstanbul Polisi, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti için Hint Keneviri yetiştirilen iki farklı adrese baskın düzenledi. Evlerinde Hint Keneviri yetiştiren E.D. (22) ve B.A.M. (26) adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerden birine operasyon; balkonda saksılara ekilmiş halde yetiştirilen Hint Kenevirleri'ni gören komşuların ihbarıyla düzenlendi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İki farklı adreste toplam 22 kök Hint Keneviri, 108 gram Esrar maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 246 lira nakit para ele geçirildi. Suçüstü yakalanan ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.