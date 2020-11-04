Batmanlı Kadınlar resim sanatını sokağa taşıdı

Batmanlı kadınların sanat çalışmalarının sürpriz konuğu ise Batman Valisi Hulusi Şahin ve aslen Batmanlı olan Ressam Ahmet Güneştekin oldu.

Kentin değişik sokaklarına resim sanatını yaymak amacıyla bir araya gelen Batmanlı kadınlar, bu güne kadar bir çok duvara çizdikleri figürlerle hayat verdi. Resim sanatıyla sosyal konularda da farkındalık yaratan kadınlar, kısa sürede yaptıkları çalışma kent geneline yayıldı.

Vali Şahin, ünlü Ressam Ahmet Güneştekin, Mimar Emre Arolat ve Sanat Direktörü Murat Pilevneli ile birlikte Kısmet Mahallesi'nde çocuklarla birlikte sokakları resimlerle süsleyen kadınları ziyaret etti. Eski duvar ve sokaklara resim çizerek mahallelerine renk katan kadınların yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Vali Şahin ve Ressam Güneştekin, kadınları yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ederek, sanatın ve sanatçının yanında olduklarını ve her daim kendilerine destek vereceklerini ifade etti.