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Belediyeden kaldırım çalışması ve ağaçlara kış bakımı

Belediyesi tarafından Malazgirt Mahallesi Eski Zey Caddesi’nde kaldırım çalışması başlatıldı

Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 4.11.2020 16:15 Son Güncelleme: 4.11.2020 18:01 ABONE OL
Belediyeden kaldırım çalışması ve ağaçlara kış bakımı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Malazgirt Mahallesi Eski Zey Caddesi'nde kaldırım çalışmalarına başlanıldı. Malazgirt Mahallesi'nde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getirdi. Eski Zey Caddesi sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.

AĞAÇLARA KIŞ BAKIMI

Adıyaman Belediyesi'ne bağlı ekipler, şehir genelinde ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştirdi. Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki birçok alanda bulunan ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştirmeye başladı.

Kış mevsimi öncesi kaldırım, refüj, park, bahçe ve mezarlıklarda bulunan ağaçların bakımı için budama işlemini gerçekleştirdiklerini söyleyen yetkililer, bu işlem ile ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebileceklerini dile getirdi.

Yetkililer, şehir genelinde sürdürdükleri çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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Belediyeden kaldırım çalışması ve ağaçlara kış bakımı
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