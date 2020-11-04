İstanbul Beyoğlu ilçesinde bir binanın ikinci katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. 2 kişinin yaralandığı yangında bir kişi alevler içerisinde kalmamak için sokaktaki eletrik direğine çıkarak yangından kurtuldu.

Beyoğlu'nda yanan binada can pazarı yaşandı | Video

Yangın saat 15.00 civarında Beyoğlu Tarlabaşı Çukur sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Binanın 2'inci katında çıkan yangın kısa sürede büyürken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere teslim olan evde bulunan yabacı uyruklu 2 kişi vücutlarında kısmi yanıklar oluşarak yaralandı.

Yaralı şahıslar ambulansla hastaneye kaldırılırken bir kişi ise alevler içerisinde kalmaktan son anda kurtuldu. Evde çıkan yangın sonucu alevler içinde kalan bir kişi evin hemen yanında bulunan elektrik direğine tutunarak kurtuldu.

Olay yerine itfaiye ekiplerinin gelmesi ile alevlere müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Yangından etkilenen iki kişi ise önce ambulansta ilk müdahalesi yapıldı daha sonra hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.