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Bir tuhaf hırsızlık! Çaldı, "Helal et" notunu bıraktı...

Şaşkına çeviren hırsızlık olayı 'ın Erçiş ilçesinde yaşandı. Yakup Yeşilırmak isimli vatandaşın evinin önüne gelen bir kişi, Yeşilırmak'ın kapı önündeki yeni ayakkabılarını alıp yerine lastik ayakkabı bıraktı... Daha da ilginci ise hırsızın ayakkabı içine koyduğu nottu. Ayakkabının içindeki notta "Kış geliyor, ayaklarım üşüyordu, ayakkabıları değiştiriyorum, hakkını helal et" yazıyordu. Karşılaştığı manzara karşısında şok olan Yakup Yeşilırmak, "'Hakkını helal et' cümlesini görünce açıkçası biraz da hoşuma gitti." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 11:19 Son Güncelleme: 4.11.2020 11:21 ABONE OL
Bir tuhaf hırsızlık! Çaldı, Helal et notunu bıraktı...

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Yakup Yeşilırmak'ın (50) tek katlı müstakil evine dün gece saatlerinde gelen kişi, balkondaki yeni ayakkabıları alıp, yerine eski lastik ayakkabılarını bıraktı. Kimliği belirsiz kişi bıraktığı ayakkabıların içine "Kış geliyor, ayaklarım üşüyordu, ayakkabıları değiştiriyorum, hakkını helal et" yazılı not bıraktı.

"170 LİRAYA ALMIŞTIM"

Erciş'in Van Yolu Mahallesi'nde yaşayan ve sağlık çalışanı olarak görev yapan 3 çocuk babası Yakup Yeşilırmak, işine gitmek üzere sabah saatlerinde balkona çıkınca dün akşam bıraktığı ayakkabılarını bulamadı. Bir ay önce 170 TL'ye aldığı kışlık kunduranın yerinde bir çift lastik ayakkabı gören Yeşilırmak, şoke oldu. Yeşilırmak lastik ayakkabıların içinde "Kış geliyor, ayaklarım üşüyordu, ayakkabıları değiştiriyorum, hakkını helal et" yazılı not buldu.

Yaşadıklarını anlatan Yeşilırmak, "Yapılan bu hareket tabi ki doğru değil. Ama 'hakkını helal et' cümlesini görünce açıkçası biraz da hoşuma gitti. Ben de helal ediyorum. Demek ihtiyacı olan biriydi" diye konuştu.

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Bir tuhaf hırsızlık! Çaldı, "Helal et" notunu bıraktı...
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