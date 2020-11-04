Boşandığı eşinin boğazını kesti

Adapazarı'nda yaşayan Anıl Kahraman (38), 6 yıl önce boşandığı eşi Neslihan Yılmaz (36) ile çocukların velayetini görüşmek üzere Antalya'ya geldi. Muratpaşa ilçesinde Neslihan Yılmaz'ın ağabeyi İsmet Yılmaz'ın evine giden Kahraman, "Dışarıda konuşalım" diyerek Neslihan Yılmaz ile birlikte ormanlık alana gitti. Kahraman ve Yılmaz, 2 çocuklarının velayeti nedeniyle tartıştı. Genç kadın, 2 çocuğunu Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim ettiğini söyledi. Anıl Kahraman, eski eşini yanında getirdiği bıçakla boğazını keserek öldürdü. Cinayetin ardından İsmet Yılmaz'ın evine giden Kahraman, "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" diyerek kardeşini öldürdüğünü söyledi. Zanlı daha sonra polise teslim oldu.