Bursa'da 109 yaşında koronavirüsü yenen hasta bir gün sonra yaşamını yitirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi'nde yaşayan Penbe Peker, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 109 yaşındaki Penbe Peker'e koronavirüs testi yapıldı.

TEDAVİSİ TAMAMLANARAK TABURCU EDİLDİ

Covid-19 testi pozitif çıkan Peker, tedaviye alındı. 15 günde sağlığına kavuşan Peker, yapılan testlerinin negatif çıkması üzerine dün taburcu edildi. Penbe Peker'in 86 yaşındaki kızı Yüksel Kumral'ın da koronavirüse yakalandığı ve tedavisinin tamamlanarak, taburcu edildiği öğrenildi.

109 YAŞINDAKİ HASTA BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ



Dün hastaneden taburcu edilmelerinin ardından Penbe Peker ile kızı Yüksel Kumral, tedbir amaçlı karantina sürecini tamamlamak için evlerine döndü. 109 yaşındaki Peker, bugün öğleden sonra çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. 4 çocuk ve 22 torun sahibi olan Peker, Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi'nde yarın toprağa verilecek.