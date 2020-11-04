Büyükada'da para kasası çaldı, Beyoğlu'nda yakalandı!

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul'un Adalar İlçesi'ne bağlı Büyük Ada Mahallesi'nde meydana geldi. "Eğitim Vakfı" olarak faaliyet gösteren bir işletmeden para kasası ve bir dizüstü bilgisayar çalındı. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" olayı ile ilgili soruşturma başlatan İstanbul Polisi, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olayı Serhat A.'nın (25) gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli Serhat A., Beyoğlu İlçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan adresinde Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Şüphelinin "İş Yerinden Hırsızlık" başta olmak üzere 32 suç kaydının bulunduğu belirlendi. "Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal ve İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçlarından ötürü hakkında yasal işlem yapılan şüpheli Serhat A., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Olay, güvenlik kamera kayıtlarına böyle yansıdı.