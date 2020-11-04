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Buz pistini yakıp dehşet saçmıştı! 38 yıla kadar hapsi isteniyor...

İstanbul 'nde meydana gelen olayda korku dolu dakikalar yaşanmıştı. Mağdur edildiğini iddia eden Ümit Yaşar Parlak isimli şahıs, iş anlaşmazlığı yaptığı kişilerin bulunduğu buz pistini yakmıştı. Olaydan sonra tutuklanan 49 yaşındaki Ümit Yaşar Parlak hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Parlak'ın 4 ayrı suçtan 38 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 14:24 Son Güncelleme: 4.11.2020 14:48 ABONE OL
Buz pistini yakıp dehşet saçmıştı! 38 yıla kadar hapsi isteniyor...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede buz pistinin içinde bulunan alanda müştekiler İsmail Ahmet Özbal ve Ayfer Özbal'ın kahvehane işlettiği anlatıldı. Olay tarihinden önce buz pistinin bulunduğu yerde kahvehane yapımı konusunda müştekiler ile sanık Ümit Yaşar Parlak'ın anlaştıkları belirtildi. Sanık Parlak'ın kahvehane yapımı için bir miktar para yatırdığı, ancak kahvehanenin tamamlanamadığı iddianamede ifade edildi.

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"YAKARAK ÖLDÜRME SAİKIYLA DÜKKANI ATEŞE VERDİ"

Kahvehane tamamlanmayınca sanık Parlak'ın, müştekilerden para talep ettiği, müştekilerin para vermediği iddianamede belirtildi. 14 Nisan 2020 tarihinde de sanığın iş yerini yakmak amacıyla yanına aldığı bir miktar benzin ve internetten temin ettiği pompalı tüfekle olay yerine gittiği anlatıldı.

Burada iş yeri içerisinde bulunan İsmail Ahmet Özbal'ı öldürmek amacıyla sanığın ateş ettiği ancak arada camın bulunması nedeniyle Özbal'ın yaralanmadığı belirtilen iddianamede, sanığın iş yerine benzin boşaltarak müştekiler Ayfer Özbal ve İsmail Ahmet Özbal'ı yakarak öldürme saikıyla dükkanı ateşe verdiği kaydedildi.

İddianamede yangını söndürmeye gelen itfaiye ekipleri ve güvenlik görevlilerin araya girmesiyle birlikte müştekilerin olay yerinden uzaklaştığı, sanığın da yakalandığı belirtildi.

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Buz pistini yakıp dehşet saçmıştı! 38 yıla kadar hapsi isteniyor...
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