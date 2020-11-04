Çiğ süt desteği ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çiğ süt destekleme ödemeleriyle alakalı olarak yaptığı açıklama sonrasında bu sorunun yanıtı merak edildi. Hayvancılıkla ilgilenen vatandaşlar konuya yönelik detaylı araştırma yapmaya başladı. Buna göre; toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesinin yapılacağı duyuruldu. Peki Çiğ süt desteği ne zaman ödenecek? Çiğ süt desteği nedir, nasıl alınır?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiğ süt desteği ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu. Böylelikle çiğ süt desteği ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. Gelen açıklamada, 607 milyon destekleme ödemesinin bugün (4 Kasım 2020) saat 18.00'den sonra çiftçilerin hesaplarına yatırılacağı bildirildi…
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Çiğ süt desteği kapsamında üreticilere 607 milyon liralık ödeme bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacak" açıklamasını yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı Temmuz-Ağustos aylarına ilişkin, çiğ süt desteği ödemeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Geçtiğimiz günlerde temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait çiğ süt desteğini 40 kuruş olarak ödeyeceğimizi kamuoyuna açıklamıştık. Bu kapsamda ilk etapta 246 bin 649 üreticimizin; işlemleri tamamlanan temmuz ve ağustos aylarına ait 1 milyon 629 bin ton çiğ sütü için 607 milyon TL destek ödemesini, bugün saat 18.00'den itibaren yapacağız. Eylül ayında üretilen çiğ süte ait çalışmalar ise halen devam etmekte olup; işlemlerin tamamlanmasının ardından bu aya ait desteği de ödeyeceğiz" dedi.
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) besici ve yetiştiricilere arpa satışına başlayacağını belirten Bakan Pakdemirli, "TMO tarafından besici ve yetiştiricilere vadeli arpa satışını başlatıyoruz. Bu kapsamda TMO tarafından yem piyasalarında istikrarı korumak, besici ve yetiştiricilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek için 3 ay vadeli vade farksız arpa satışlarına başlıyoruz. Kasım ayında, 100 bin ton arpa 1425 TL/ton fiyattan satılacak. Buna göre, büyükbaş hayvan başına günlük 5 kilo, küçükbaş hayvan başına günlük 1 kilo hesabı üzerinden besici ve yetiştiricilerimize 1 aylık tüketimleri nispetinde satış yapılacak" diye konuştu.
TMO'nun yapmış olduğu stok planlaması ile tüketim merkezlerinin çoğuna arpa sevkiyatı gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm TMO iş yerlerinde arpa stoku bulunduğunu belirtti.
Hayvancılık yapanlara verilen süt parası hibe desteğinden yararlanmak için başlangıçta bir dilekçe ile üye olunan üretici örgüte başvuru yapılması gereklidir. Bunun yanı sıra çiğ sütün satışının yapıldığına dair satış belgesinin mevcut örgüte sunulması gereklidir. Satış belgesinin aslının sunulması gerekli olup fotokopi ya da diğer bir kopyası kabul görmeyecektir.
Süt parası desteğinden yararlanmak için bir diğer hususta Bakanlık Süt Kayıt Sistemine kayıt olmak olacaktır. Üretimin gerçekleştiği il ve ilçelerde kayıt işlemi gerçekleşmektedir.
Yetiştiricilerin üyesi oldukları örgütlerin sisteme veri girişi yapmak için yetkisi bulunuyor. Örgütlerin girişini yaptığı bu veriler kayıt altına alınır ve icmal listeleri oluşturulmaktadır. İcmal listeleri il ve ilçe müdürlüklerine iletilir. Gönderilmesinin ardından Bakanlık tarafından duyurulan başvuru tarihlerinde destekten faydalanacak olan kişiler adına yetkili kişiler başvuru yapacaktır.