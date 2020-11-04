Mersin'deki dehşet evinden son dakika haberi! Banyodan çıktığımda herkes kanlar içindeydi

Mersin'in Tarsus İlçesinde önceki gün damadı Gültekin Çınar tarafından eşi Nuray Altunay ile kızları Güleser Çınar ile Mislina Yılmaz'ı kaybeden tır şoförü Murat Altunay, korkunç olayın yaşandığı sırada banyoda olduğu öğrenildi. Eşi ile iki kızının cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan alan acılı babanın yakınlarına, "Yoldan gelmiştim. Hep birlikte pasta ve çörek yedik. Sonra banyoya girdim. Sokaktaki çocukların çat pat attığını sandım. Hatta ne kadar çok çat pat attılar dedim. Banyodan çıktığım sırada herkesi kanlar içinde yatarken buldum" dediği öğrenildi.

İki kızı ve eşini kaybeden Murat Altunay

Olay önceki gün Tarsus'ta yaşandı. PVC işi yapan Gültekin Çınar, boşanmak isteyen ve babaevine giden 3 çocuk annesi Güleser Çınar ile baldızı Mislina Yılmaz ve kayınvalidesi Nuray Altunay'ı evde öldürdükten sonra aynı tabancayla yaşamına son verdi. 4 kişinin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anne ve iki kızın cenazesi Murat Altunay ve yakınları tarafından alınıp Tarsus Yenişehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eşini ve iki kızını kaybeden 3 çocuk babası TIR şoförü Murat Altunay'ın olay sırasında banyoda olduğu ortaya çıktı. Altunay'ın yakınlarına, "Hep birlikte evde pasta ve çörek yedik. Yoldan geldiğim için banyoya girdim. Bir süre sonra sokakta oyun oynayan çocukların çat pat attığını sandım. Ardı arkasına sesler geliyordu. Kendi kendime ne kadar çok attılar dedim. Banyodan çıktıktan sonra odaya girdiğim an eşimi ve iki kızımı kanlar içinde yerde yatarken gördüm. Gültekin Çınar ise silahı başına dayayıp tetiğe bastı. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dediği öğrenildi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Bu arada cenazeleri Murat Altunay ile birlikte almaya gelen Fahrettin Köksal, da "Şiddetli geçimsizlikleri vardı. Bir anda eve gelip ayrılma aşamasındayken bunu yaptı. Üç çocuğu şu an devlet korumasında" dedi.