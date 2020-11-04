Defne “Yeşil Elmas” ismi ile tescillenmek için gün sayıyor

Hem yöre hem de ülke ekonomisine girdi sağlayan Defneyaprağı ve meyvesi "Yeşil Elmas" adı altında tescillenmek için gün sayıyor. Bartın Tarım ve Orman il müdürü Yasin Önder Müdürü İl Koordinasyon toplantısında 1yıl önce başlanılan tescilleme işinde sona gelindiğini Türkiye Defneyaprağı ve meyvesinin Türkiye'de üretimini bakımında birinci olduklarını belirterek" Bartın'ın defne üretiminde dünyada ve Türkiye'de 1. Sırada. 1.5 yıl önce başladığımız Bartın'ın defnesinin tescil çalışması ilana çıktı. 3-4 ay gibi bir süre sonra ciddi bir sıkıntı olmazsa yöremizin defnesi tescil olmuş olacak. Zonguldak-Bartın adı altında ancak tescil ettirebildik. Yeşil Elmas ismi ile tescillenmesi için çalışmalarımız sona gelindi. Türkiye üretimde dünya birincisi ve şuan dünyada en çok defne üreten il Bartın. Zonguldak ikinci sırada geliyor. Bölge olarak da bu gururu taşıyoruz" dedi.

"DEFNE İLİMİZDE BÜYÜK BİR GELİR KAYNAĞI"

Defnenin Bartın halkının gelir kaynaklarından biri olduğunu belirten Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş ise "Son 1,5 yıl içerisinde gerçekten defne ilimizde çok büyük bir gelir kaynağı oluşturdu. Vatandaşlarımız inşallah bu tip orman için ürünlerden daha çok faydalanmaya başlayacak. Dün gece zannedersem bir kanun da yayınlandı. Orman vasfını yitirmiş alanların bu tıbbi aromatik bitkiler için uzun süre kiralanmasıyla ilgili. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu memlekette atıl hiçbir toprak parçasının kalmaması lazım. Hele hele şu pandemi şartlarında üretimi bizim kesinlikle birinci önceliğimiz olarak görmemiz lazım. Kurumunuzu bu defneyle ilgili yaptığınız çalışmalardan dolayı kutluyoruz" şeklinde konuştu.

DEFNE GÖÇÜ ÖNLÜYOR

2019 yılında Türkiye'de 32 bin 600 ton defne üretimi gerçekleştirilirken 40 milyon dolarlık defne ihracatı yapıldı. Defne üretiminin en yoğun gerçekleştiği il ise 10 bin 58 tonluk üretimle Bartın oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 2019 yılı boyunca 32 bin 600 ton defne üretimi gerçekleştirildi. İhracatta 40 milyon dolarlık paya sahip olan defne üretimi orman köylülerine 115 milyon liralık ekonomik katkı sağladı. Defnenin Türkiye'de en çok üretildiği il ise Bartın oldu. Bartın'da 2019 yılında 10 bin 58 ton defne üretimi gerçekleştirildi.

DEFNENİN ÖNEMİ VE EKONOMİK DEĞERİ ANLATILDI

2012 yılında Bartın genelinde sadece 140 ton defne üretimi gerçekleşirken Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bartın Orman İşletme Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu bu rakam her yıl artış gösterdi. Bartın'da 2013'te 800, 2014'te bin 250, 2015'de 2 bin 828, 2016'da 5 bin 228 ve 2017'de 6 bin 920 ton olurken, 2018'de 9 bin tona ulaşan defne üretimi 2019 yılında ise 10 bin tona yükseldi. Defne üretiminde yıllık 10 bin ton bandının aşıldığı Bartın'da terse göçler başladı. Daha önceki yıllarda işsizlik nedeniyle büyük şehirlere göç eden birçok vatandaş defne sektörü ile geçimini sağlamak üzere Bartın'a dönüş yapmaya başladı.

2019 yılında başlatılan Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında Bartın ilinde çeşitli alanlara Bin adet Defne fidanı dikildi.

DEFNE DOĞANIN SUNDUĞU MUCİZE BİTKİ

Hoş kokulu aromatik bir bitki olan ve yapraklarını dökmeyen defne, Türkiye'de genel olarak Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'de yetişir. Yaprağı ve meyvesinin yağı ihraç edildiği defne meyvelerinden elde edilen defne yağı antiseptik özelliğe sahiptir. Yapraklar; kuru meyvelerin ambalajlanmasında, balık ve konservede, kuru halde et yemeklerinde ve toz halde baharat olarak kullanılmaktadır. Defnenin ayrıca parfümeri, sabun, gıda, ilaç ve cila ile kimya sanayinde geniş kullanım alanları vardır. Doğadan toplama yöntemiyle üretilen defnenin kurutulan yaprakları, dallarından ve yabancı maddelerden arındırıldıktan sonra birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Usulüne uygun olarak kesilen bir defne yaklaşık 3 yıl gibi bir sürede kendini yenilemektedir.