Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hayati önem taşıyor! Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında olması gerekenler neler?

Hayati önem taşıyor! çantası nasıl hazırlanır? neler?

'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen ve sonrasında yaşanan artçı depremler ile birlikte listesi önem taşıyan konular arasında yerini almaktadır. Bu konuda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından oluşturulan deprem çantası hayati önem taşıyan malzemelere sahip. Bu bağlamda; , çantada olması gerekenler nelerdir? İşte ve detayları!

Giriş Tarihi: 4.11.2020 11:50 Son Güncelleme: 4.11.2020 11:51 ABONE OL
Deprem çantasında olması gerekenler neler? Deprem çantası nasıl hazırlanır?

Doğal afetlerden sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin bulunduğu çantası listesi, depremi sonrası araştırılan konular arasında yerini alıyor. Afet ve Acil Durum Çantası her evde bulunması gerekli olmakla birlikte aynı zamanda kolayca ulaşılabilecek ve hazır durumda da olması gerekir. Peki; nasıl hazırlanır? neler?

DEPREM ÇANTASI LİSTESİ!

Deprem çantası, peş peşe yaşanan depremlerin ardından merak edilen konular arasında yerini alıyor. Haberimizin içerisinden deprem çantasında olması gerekenler ve konu ile ilgili diğer detaylara ulaşabilirsiniz.

Deprem çantasında olması gerekenler neler? Deprem çantası nasıl hazırlanır?

sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.

Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.

Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.

Deprem çantasında olması gerekenler neler? Deprem çantası nasıl hazırlanır?

Afet ve Acil Durum Çantasının İçerisinde Neler Olmalı?

Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Hijyen malzemeler
Sabun ve Dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)

ARKADAŞINA GÖNDER
Hayati önem taşıyor! Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında olması gerekenler neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA