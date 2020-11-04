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Deprem enkazından kurtarılan Elif için resimli teşekkür

'nde 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum Afet ve (AFAD) ekipleri, 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek'i kurtarmıştı. Erzurumlu çocuklar ise hemşehrileri AFAD ekiplerine resimle teşekkürlerini sundu.

FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 4.11.2020 16:36 ABONE OL
Deprem enkazından kurtarılan Elif için resimli teşekkür

AFAD Erzurum ekibi tarafından 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek için Kayra ve Saltuk kardeşler resim yaparak ekiplere teşekkür etti.

Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlileri, enkaz altında kalanları kurtarmak için gece gündüz demeden görev yapıyor. Deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i de enkazdan çıkarmayı başaran Erzurum ekibine Kayra ve Saltuk kardeşler, yaptıkları resimle teşekkür etti. Erzurumlu bir ailenin çocukları olan Kayra ve Saltuk, arama çalışmalarında yer alan AFAD Erzurum ekibini ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çekildiler.

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Deprem enkazından kurtarılan Elif için resimli teşekkür
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