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mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Kasım 2020 Kandilli ve listesi

Türkiye’de yaşanan listesi güncel olarak kamuoyuna duyuruluyor. Ülkemiz konumu itibariyle fay hattı kuşağında yer aldığı için en ufak sarsıntı bile paniğe sebep oluyor. Öyle ki en son yaşanan İzmir depremi sonrasında artçı sarsıntılar devam etmiş, Kandilli ve son depremler listesi sürekli güncellenmişti. Her gün yaşanan depremleri anlık ve güncel olarak takip edebilmek mümkün. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Kasım 2020 Kandilli ve listesi

Giriş Tarihi: 4.11.2020 10:00 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Kasım 2020 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

İzmir depremi sonrasında artçı sarsıntılar devam ederken listesi merak ediliyor. İzmir'de 6.6 şiddetinde gerçekleşen depremin birçok il ve ilçede hissedilmesi nedeniyle can ve mal kaybı meydana gelmişti. Ege Bölgesi'ndeki farklı illerde gerçekleşen depremler sonrası vatandaşlar ve 'ne ait son depremler listesini araştırmaya başladı. Buna göre; mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Kasım 2020 Kandilli ve listesi

SON DEPREMLER: 4 KASIM 2020 KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Ülkemizde yaşanan son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından duyuruluyor. Yaşadıkları illerde depremi hisseden vatandaşlar panik yaşarken konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Hal böyle olunca gün içinde deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt aranıyor. İşte Kandilli ve AFAD verileri ile son depremler listesi…

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Kasım 2020 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA VE KAÇ ŞİDDETİNDE? 4 KASIM 2020 SON DEPREMLER!

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından ve listesi de merak konusu oldu. Yakınlarında olup olmadığını öğrenmeye çalışan vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve listesi ile kolaylıkla bilgi edinebiliyor. Kandilli ve AFAD verilerine göre en son Kuşadası'nda deprem meydana geldi.

Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Kasım 2020 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Kasım 2020 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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