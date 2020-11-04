İzmir depremi sonrasında artçı sarsıntılar devam ederken son depremler listesi merak ediliyor. İzmir'de 6.6 şiddetinde gerçekleşen depremin birçok il ve ilçede hissedilmesi nedeniyle can ve mal kaybı meydana gelmişti. Ege Bölgesi'ndeki farklı illerde gerçekleşen depremler sonrası vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne ait son depremler listesini araştırmaya başladı. Buna göre; Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Kasım 2020 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER: 4 KASIM 2020 KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Ülkemizde yaşanan son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından duyuruluyor. Yaşadıkları illerde depremi hisseden vatandaşlar panik yaşarken konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Hal böyle olunca gün içinde deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt aranıyor. İşte Kandilli ve AFAD verileri ile son depremler listesi…