Deprem yardımlarının çalınması olayına ilişkin 2 kişi tutuklandı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye yapılan yardımların çalınması olayına ilişkin gözaltına alınanlardan 2 kişi hakkında adli kontrol şartı verilirken 2 kişi de tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yardım malzemelerinin hırsızlığına ilişkin yapılan soruşturmalar neticesinde; gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan depremin hemen ardından İl Emniyet Müdürlüğünde 14 bin personel görev başına çağrıldı. Emniyet güçleri, enkaz bölgelerinde asayişin sağlanması için yoğun çaba içinde. Ekipler, tehlikeli olduğu için boşaltılan 172 binada, hırsızlık ve benzeri olaylara karşı 24 saat görev yapıyor.

Polis ekipleri, kentte depremden sonra oluşan trafik yoğunluğunu hafifletmek için çalışma yürütüyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle motosikletli polisler, daha aktif rol alıyor. Polisler, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Bayraklı bölgesinde trafikte yoğunluk oluşmaması için vatandaşlara çağrıda bulunuyor.