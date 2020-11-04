Depremin ardından batan ve karaya oturan tekneler kurtarıldı

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki deprem birçok binanın yıkımına neden olurken, denizde oluşan tsunami ise etkili oldu. Tsunaminin ardından denizdeki birçok tekne alabora oldu, birçoğu da karaya oturdu. Demirli olan çok sayıda temne de denize sürüklendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deprem sonrası 26 teknenin battığı, 1 otomobilin denize sürüklendiği ve 43 teknenin karaya oturduğu ihbarını aldı.



Bölgeye ulaşan 186 personel ve 15 Sahil Güvenlik Botu, yoğun çabaların ardından batan 26 tekneden 19'unu ve otomobili su altından çıkardı. Ayrıca karaya oturan 43 tekneden 40'ı ise bulundukları yerden kurtarıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi.