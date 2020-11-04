Hakkari Valiliğinden işçilere yönelik hain saldırıya ilişkin açıklama

Hakkari Valiliği; Hakkari'nin Derecik İlçesinin Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Hakkari Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

"04.11.2020 tarihinde İlimiz Derecik İlçesi Irak Sınırına yakın 2 Üs Bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinasına bölücü terör örgütü mensupları tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla yapılan terör saldırısı sonucu 1 sivil işçimiz şehit, 2 sivil işçimiz ağır yaralanmıştır. Bölgede büyük çaplı operasyon başlatılmıştır."



Terör saldırısında 1 sivil işçi şehit olurken, 2 işi ise ağır yaralandı.