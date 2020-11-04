Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hakkari Valiliğinden işçilere yönelik hain saldırıya ilişkin açıklama

Valiliğinden işçilere yönelik hain saldırıya ilişkin açıklama

’nin Derecik ilçesinde terör saldırısı sonucu 1 sivil işçi şehit düşerken, 2 sivil işçi de ağır yaralandı. Hakkari Valiliği konuya ilişkin açılama yaptı.

MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 4.11.2020 20:43 ABONE OL
Hakkari Valiliğinden işçilere yönelik hain saldırıya ilişkin açıklama

Hakkari Valiliği; Hakkari'nin Derecik İlçesinin Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Hakkari Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

"04.11.2020 tarihinde İlimiz Derecik İlçesi Irak Sınırına yakın 2 Üs Bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinasına bölücü terör örgütü mensupları tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla yapılan terör saldırısı sonucu 1 sivil işçimiz şehit, 2 sivil işçimiz ağır yaralanmıştır. Bölgede büyük çaplı operasyon başlatılmıştır."

Terör saldırısında 1 sivil işçi şehit olurken, 2 işi ise ağır yaralandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari Valiliğinden işçilere yönelik hain saldırıya ilişkin açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA