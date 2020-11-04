Devleti zarara uğratan kişilere operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan mal ve ürünleri satarak devleti milyonlarca zarara uğratan kişilerle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.

4 ADRESE OPERASYON

KOM ekipleri yaptığı araştırma da gümrük kaçağı ürün ticareti yapan şüphelilere ait 4 adrese operasyon düzenledi. Şok baskında kaçak 32 bin 954 cinsel uyarıcı ürün, 1848 paket sigara, 6 bin 467 puro, 260 paket pipo tütünü, 33 bin sigara kağıdı ve 9 bin 600 makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 zanlıyı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.