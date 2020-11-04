Doktorların babası toprağa verildi

Muğla'dan eşi ile birlikte İzmir'e oğullarını görmeye giden ve depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Ali Bildirici'nin cenazesi dün Seydikemer'de defnedildi.

Muğla'nın Seydikemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Bildirici'nin de akrabası olan Ali Bildirici'nin cenazesine çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir'de yaşayan göz doktoru oğlu Çağdaş Bildirici'nin yanına giden Ali Bildirici, Rızabey apartmanında bulunduğu sırada meydana gelen 6,6'lık depreme yakalanmıştı.

Depremde bina yıkılırken, Bildirici, eşi ve oğlu enkaz altında kaldı. Depremde Ali Bildirici ile aynı evde olan eşi ve oğlu Çağdaş'ın farklı odalarda oldukları için kurtuldu, Ali Bildirici ise hayatını kaybetti.

İzmir depreminde yaşamını yitiren Seydikemerli Ali Bildirici'nin cenazesi Seydikemer'in Atlıdere Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip defnedildi. Covid-19 salgını nedeniyle pandemi koşullarına uygun olarak kılınan cenaze namazında yoğun katılım oldu ve duygusal anlar yaşandı.