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Donald 'tan açıklaması: "Seçimi kazandık!" ABD Başkanlık seçimlerinde Biden mı, Trump mı önde?

ABD seçim sonuçlarından bilgileri peş peşe geliyor. Donald , seçim sonuçlarına ilişkin canlı yayında açıklama yapıyor. 170 bin oy, %2.5 farkla önde olduklarını ifade eden Trump çok ciddi bir farkla seçimi kazandıklarını vurguladı. "Bizi yakalamaları mümkün değil." diyen Trump, 'e canlı yayında bir kez daha meydan okudu. Tüm dünyada şu sıralar büyük bir merakla bekleniyor. Çoğunlukla kazandıklarını söyleyen Trump, büyük bir kutlama yapmaya hazırlandıklarını ifade etti. Seçim süreci boyunca hep iddialı olduğunu belirten Joe Biden, seçimden zaferle ayrılamadı.

Giriş Tarihi: 4.11.2020 10:41 ABONE OL
Donald Trump'tan son dakika ABD seçim sonuçları açıklaması: Seçimi kazandık! ABD Başkanlık seçimlerinde Biden mı, Trump mı önde?

Seçim sonuçlarının hemen hemen belli olduğunu belirten Donald , büyük bir farkla kazandıklarını kutlama yapmaya hazırlandıklarını ifade etti. Trump, şu ifadeleri kullandı: "Kazanamayacaklarının farkına vardılar ve işi mahkemeye taşımaya kalktılar. Milyonlarca oy için bunu yapacaklarını söylemiştim, Florida'da muhteşem bir zafer kazandık. Teksas da aynı şekilde. Ohio'da da öndeyiz. Sabahın dördünde açılmamış oylar kaldı şeklindeki itirazları kabul etmiyoruz, biz bu seçimi kazanmış durumdayız. O yüzden size teşekkür ediyorum ve bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum.."

SON DAKİKA... ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KİM ÖNDE?

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Donald , şimdi hedeflerinin ulusun lehine başkanlığı sürdürmek olduğunu belirtirken oyların sayımının yapıldığını bu seçimi farkla kazandıklarını belirtti. konusunda tüm dünyada araştırmalar sürüyor. ABD'yi tekrar muhteşem bir ülke yapacaklarını belirten Trump, Biden'e karşı zafer kazandıklarını ve kısa süre içinde zafer kutlaması yapacaklarını belirtti.

SON DAKİKA HABERİ: KESİN ABD SONUÇLARININ YARIN SABAHA KADAR AÇIKLANMASI BEKLENİYOR...

Donald Trump'tan son dakika ABD seçim sonuçları açıklaması: Seçimi kazandık! ABD Başkanlık seçimlerinde Biden mı, Trump mı önde?

Cumhuriyetçilerin adayı Donald , Demokratların adayı 'e karşı bir zafer kazandı. Donald Trump, canlı yayında yaptığı açıklamada bu seçimi kazandıklarını belirtirken hedeflerin ABD ulusunun lehine bu işi sürdürmek olduğunu belirtti. ABD başkanlık seçimlerinde kim önde sorusu da yanıt buldu. Trump, seçimi önde götürürken kesin sonuçların yarın sabaha kadar açıklanması bekleniyor.

Donald Trump'tan son dakika ABD seçim sonuçları açıklaması: Seçimi kazandık! ABD Başkanlık seçimlerinde Biden mı, Trump mı önde?

ABD Başkanı , seçimin ardından ilk kez kameraların karşısında çıkarak açıklamalarda bulundu. Trump Demokrat rakibi 'ı eleştirdi. Trump açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Biz büyük bir kutlama için hazırlanıyorduk. Bir anda durdu her şey. Bu gece aldığımız sonuçlar muazzam.Joe Biden'ın bizi yakalaması imkansız diyor insanlar. Arizona'da açık ara önde olsak iyi olurdu ama düştü rakamlar. En önemlisi Pensilvanya'yı çok büyük farkla kazanıyoruz. Georgia ve Kuzey Karolina eyaletlerini biz kazandık. Rakamlar değişebilir ama çok az bir oranda. Yaşananlar ABD halkına yapılmış bir sahtekarlık ve ülkemiz için bir utanç. Açık söylemek gerekirse seçimi biz kazandık.

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Donald Trump'tan son dakika ABD seçim sonuçları açıklaması: "Seçimi kazandık!" ABD Başkanlık seçimlerinde Biden mı, Trump mı önde?
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