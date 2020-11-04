Donald Trump'tan son dakika ABD seçim sonuçları açıklaması: "Seçimi kazandık!" ABD Başkanlık seçimlerinde Biden mı, Trump mı önde?

ABD Başkanı Trump, seçimin ardından ilk kez kameraların karşısında çıkarak açıklamalarda bulundu. Trump Demokrat rakibi Joe Biden'ı eleştirdi. Trump açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Biz büyük bir kutlama için hazırlanıyorduk. Bir anda durdu her şey. Bu gece aldığımız sonuçlar muazzam.Joe Biden'ın bizi yakalaması imkansız diyor insanlar. Arizona'da açık ara önde olsak iyi olurdu ama düştü rakamlar. En önemlisi Pensilvanya'yı çok büyük farkla kazanıyoruz. Georgia ve Kuzey Karolina eyaletlerini biz kazandık. Rakamlar değişebilir ama çok az bir oranda. Yaşananlar ABD halkına yapılmış bir sahtekarlık ve ülkemiz için bir utanç. Açık söylemek gerekirse seçimi biz kazandık.