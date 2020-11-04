Donald Trump'tan son dakika ABD seçim sonuçları açıklaması: "Seçimi kazandık!" ABD Başkanlık seçimlerinde Biden mı, Trump mı önde?

Seçim sonuçlarının hemen hemen belli olduğunu belirten Donald Trump, büyük bir farkla kazandıklarını kutlama yapmaya hazırlandıklarını ifade etti. Trump, şu ifadeleri kullandı: "Kazanamayacaklarının farkına vardılar ve işi mahkemeye taşımaya kalktılar. Milyonlarca oy için bunu yapacaklarını söylemiştim, Florida'da muhteşem bir zafer kazandık. Teksas da aynı şekilde. Ohio'da da öndeyiz. Sabahın dördünde açılmamış oylar kaldı şeklindeki itirazları kabul etmiyoruz, biz bu seçimi kazanmış durumdayız. O yüzden size teşekkür ediyorum ve bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum.."
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Donald Trump, şimdi hedeflerinin ulusun lehine başkanlığı sürdürmek olduğunu belirtirken oyların sayımının yapıldığını bu seçimi farkla kazandıklarını belirtti. ABD seçim sonuçları konusunda tüm dünyada araştırmalar sürüyor. ABD'yi tekrar muhteşem bir ülke yapacaklarını belirten Trump, Biden'e karşı zafer kazandıklarını ve kısa süre içinde zafer kutlaması yapacaklarını belirtti.
Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Demokratların adayı Joe Biden'e karşı bir zafer kazandı. Donald Trump, canlı yayında yaptığı açıklamada bu seçimi kazandıklarını belirtirken hedeflerin ABD ulusunun lehine bu işi sürdürmek olduğunu belirtti. ABD başkanlık seçimlerinde kim önde sorusu da yanıt buldu. Trump, seçimi önde götürürken kesin sonuçların yarın sabaha kadar açıklanması bekleniyor.
ABD Başkanı Trump, seçimin ardından ilk kez kameraların karşısında çıkarak açıklamalarda bulundu. Trump Demokrat rakibi Joe Biden'ı eleştirdi. Trump açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Biz büyük bir kutlama için hazırlanıyorduk. Bir anda durdu her şey. Bu gece aldığımız sonuçlar muazzam.Joe Biden'ın bizi yakalaması imkansız diyor insanlar. Arizona'da açık ara önde olsak iyi olurdu ama düştü rakamlar. En önemlisi Pensilvanya'yı çok büyük farkla kazanıyoruz. Georgia ve Kuzey Karolina eyaletlerini biz kazandık. Rakamlar değişebilir ama çok az bir oranda. Yaşananlar ABD halkına yapılmış bir sahtekarlık ve ülkemiz için bir utanç. Açık söylemek gerekirse seçimi biz kazandık.