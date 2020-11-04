Eşine çamaşırda yardım etmek isteyen 73 yaşındaki Cafer dede belini kırdı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Eşine yardımcı olmak için balkondaki çamaşırları asmak isteyen Cafer El (73), ayağının altına aldığı sandalyenin kayması sonucu öldüğü yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaşlı adamı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan incelemenin ardından Cafer El'in bel ve kalçasında kırık olduğu tespit edildi. Yaşlı adamın tedavisi devam ederken, eşinin de daha önce düşerek belini kırdığı öğrenildi.