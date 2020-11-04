Evde yapılan içki can aldı; 1 ölü

Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkolden yapılan sahte içki, can almaya devam ediyor. Biga ilçesinde dün gece geç saatlere meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti Terzilik yapan Adnan Emre (54) ve arkadaşı Levent Arslan (45) metil alkolle yaptıkları rakıyı içmeye başladı. Gece geç saatlere kadar terzi salonunda kendi yöntemleriyle yaptıkları içkiden içen iki arkadaş rahatsızlandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yakınları tarafından Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adnan Emre ve Levent Arslan yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖZLERİNİ KAYBETTİ

Adnan Emre , yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Levent Arslan'ın metil alkol nedeniyle gözlerinin kör olduğu ve böbreklerinde ciddi hasar olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ümit Erkan DEMİRCAN