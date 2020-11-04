Fatma Mavi'nin ölümüyle ilgili SON DAKİKA gelişmesi: Mahkemede kan donduran savunma: Vücudumdaki yanık izleri…

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokakta iki gün önce sabah 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın ikinci katında patlama gerçekleşti. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri salon kısmında 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin cesediyle karşılaştı. 2 yıldır burada oturduğu öğrenilen Mavi'nin öldüğü patlamayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatma Mavi'nin en son irtibatta olduğu kişilerle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda genç kadının en son Ergin A., ile sık sık görüştüğünü tespit etti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Ergin A.(28) ve Ali İlkay S.(19) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.