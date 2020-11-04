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Firari karı koca kömürlükte yakalandı

'de hırsızlık suçlarından aranan firari hükümlü karı koca saklandıkları kömürlükte yakalandı

AA
Giriş Tarihi: 4.11.2020 22:14 ABONE OL
Firari karı koca kömürlükte yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray ve Yozgat'ta hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ile hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan karısı A.K'nin Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandıkları tespit edildi.

Polis, S.K'nin babasının olduğu belirlenen evde yapılan aramada, hükümlü çifti apartmanın bodrum katındaki kömürlükte yakaladı.

Ayrıca S.K. hakkında 5, karısı A.K. hakkında da 9 suçtan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

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Firari karı koca kömürlükte yakalandı
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