Son dakika haberi: Gamze Açar soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı! 3 kişi tutuklandı

Kızılcahamam'daki bir termal otele iş görüşmesi için gittiği sırada otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden özel bir kolejin öğrencisi Gamze Açar'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın detayları belli oldu. Ankara'daki bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çet olayını akıllara getiren ölümün ardından genç kızla aynı otelde bulunan 5 şüpheliden Rıza Doğan, Mustafa Emre Demiral ile Mehmet Doğan 'cinsel saldırı' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.
Soruşturma dosyasına göre, Gamze Açar'ın bir devremülk şirketinin iş ilanı için Rıza Doğan'la whatsapp üzerinden iletişime geçtiği, saat ve mekanı buradan planlandığı tespit edildi. Gamze Açar ve şüphelilerin gece saat 02.00 sıralarında otele giriş yaptıkları belirlenirken, Açar'ın yüzünün gizlendiği öğrenildi.
"GAMZE KRİZE GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Savcılıkta alınan ifadesinde Gamze Açar'ın çığlık atarak atladığını iddia eden Rıza Doğan'ın, olay günü 140 promil alkollü olduğu tespit edildi. Doğan ifadesinde, "Gece saatlerinde Gamze'yi aldım. Yolda alkol aldık. İlerleyen saatlerde yakınlaştık. Bir anda durarak uyuşturucu krizine girdiğini söyledi. Ben numara yaptığını düşünerek ilgilenmedim. Tuhaf hareketler yapmaya başladı. O sırada bizimle aynı odada olan Emre'yi tuvalete götürdüm. Geldiğimde Gamze üzerini giyinmişti. Gamze salondaydı. Ben odaya geçtim. 15-20 dakika sonra balkon kapısı açıldı. Gamze çığlık atarak atladı" dedi. Mustafa Emre Demiral'ın ise ifadesinde, "Ben sızmıştım, yaşananları görmedim" iddasında bulunduğu öğrenildi.
"ACI ÇIĞLIKLAR GELDİ"
Savcılığa ifade veren bir tanık, "Olaydan önce kademeli olarak çığlık sesi duydum. Önce yavaş bir çığlık, ardından ses yükseldi, daha sonra acı bir çığlık sesi geldi ve yaklaşık 5 dakika sonra 'pat' sesi duydum. Baktığımda yerde yatan bir kız vardı" ifadelerini kullandı.
AYAKKABILARI YERDE BULUNDU
Otelin 5. katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Gamze Açar'ın ayakkabıları düştüğü yerin yaklaşık 2 metre yanında bulundu. Hazırlanan Ölü Muayene Tutanağı'nda Açar'ın kulağından kan geldiği, çenesinde ve dirseğinde kesik, yüzünde sıyrıklar tespit edildi.
ODADA KIRIK EŞYALAR BULUNDU
Dosyada, Gamze Açar'ın düşerek hayatını kaybettiği odada kırık şişeler ve tabaklar bulundu. Açık olan televizyonun da kırıldığı ve etrafın dağınık olduğu da belirtildi. Otelde bulunan kameraların kayıt almaması ve otelin müşteri listesinde genç kızın isminin yer almaması üzerine savcılık tarafından otel hakkında idari işlem başlatıldı. Gözaltına alınan H. G ve E. E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Doğan, Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral 'cinsel saldırı' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak Kızılcahamam Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
CEP TELEFONLARI İNCELENECEK
Gamze Açar'ın olay yerinde bulunan cep telefonun kapalı olduğu kaydedilirken, Rıza Doğan'ın cep telefonunda yapılan ilk incelemede Açar ile ilk defa tanıştıkları ve iş görüşmesini whatsapp üzerinden yaptıkları tespit edildi. Whatsapp konuşmalarında ise Doğan'ın Açar'a 'cigara kullanıyor musun', ve 'Ben seni 2 yıldır tanıyorum diyeceğiz' dediği öğrenildi. Gamze Açar ve şüphelilerin telefonları incelenmek üzere Siber Suçlar Polisi'ne gönderildi.