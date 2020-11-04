Son dakika haberi: Gamze Açar soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı! 3 kişi tutuklandı

CEP TELEFONLARI İNCELENECEK

Gamze Açar'ın olay yerinde bulunan cep telefonun kapalı olduğu kaydedilirken, Rıza Doğan'ın cep telefonunda yapılan ilk incelemede Açar ile ilk defa tanıştıkları ve iş görüşmesini whatsapp üzerinden yaptıkları tespit edildi. Whatsapp konuşmalarında ise Doğan'ın Açar'a 'cigara kullanıyor musun', ve 'Ben seni 2 yıldır tanıyorum diyeceğiz' dediği öğrenildi. Gamze Açar ve şüphelilerin telefonları incelenmek üzere Siber Suçlar Polisi'ne gönderildi.