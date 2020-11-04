Gamze Açar'ın şüpheli ölümüyle ilgili son dakika haberi: "İntihar değil cinayet..."

"OTELE İŞ GÖRÜŞMESİ İÇİN GİTTİ"

Genç kızın dayısı Murat Yılmaz yaptığı açıklamada yeğeninin kendi ayakları üzerinde durmak istediğini, bu yüzden otele de 3 kişi ile iş görüşmesi kapsamında gittiğini anlatarak, "Sabah 08.45'te yeğenimin düştüğü ortaya çıkmış. Yanına gittiklerinde kanı pıhtılaşmış şekilde bulunmuş. Gamze, üzeri ve pantolonunun düğmeleri açık şekilde bulunmuş. Bu olay intihar değil, cinayet. Çünkü Gamze hayat dolu bir insandı. Gece Gamze'yi dövmüşler, çığlık seslerini duymuşlar. Duyanlar bununla ilgili ifade verdi" diye konuştu.