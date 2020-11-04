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Haberler Yaşam Haberleri Gamze Açar'ın şüpheli ölümüyle ilgili son dakika haberi: "İntihar değil cinayet..."

'ın şüpheli ölümüyle ilgili haberi: " değil ..."

haberi: 'da babaannesiyle yaşayan ve özel kolejde eğitim gören (17) önceki gün Kızılcahamam'daki bir termal otelin 5. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Açar dün memleketi Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde toprağa verildi. Anne Tuğba Açar'ın, "Kızım daha çok genç toprağın altına koymayın. Orda tek başına yapamaz" çığlığı cenazeye katılanları gözyaşına boğdu. Baba , kızının etmediğini söyleyerek "Bu iş planlı bir " dedi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 4.11.2020 07:05 Son Güncelleme: 4.11.2020 07:13 ABONE OL
Gamze Açar'ın şüpheli ölümüyle ilgili son dakika haberi: İntihar değil cinayet...

haberi...'da babaannesiyle yaşayan ve özel kolejde eğitim gören (17) önceki gün Kızılcahamam'daki bir termal otelin 5. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Açar dün memleketi Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde toprağa verildi.

Gamze Açar'ın şüpheli ölümüyle ilgili son dakika haberi: İntihar değil cinayet...

"BU İŞ PLANLI BİR CİNAYET"

Cenaze namazı sonrası Açar'ın tabutu babası , dayıları ile kuzenleri tarafından mezarlığa kadar taşındı.
Anne Tuğba Açar'ın, "Kızım daha çok genç toprağın altına koymayın. Orda tek başına yapamaz" çığlığı cenazeye katılanları gözyaşına boğdu. Dede Osman Açar mezarından toprak alarak evde çiçek yetiştireceğini söyledi. Baba Ferhat Açar, kızının etmediğini söyleyerek "Bu iş planlı bir " dedi.

Gamze Açar'ın şüpheli ölümüyle ilgili son dakika haberi: İntihar değil cinayet...

"OTELE İŞ GÖRÜŞMESİ İÇİN GİTTİ"

Genç kızın dayısı Murat Yılmaz yaptığı açıklamada yeğeninin kendi ayakları üzerinde durmak istediğini, bu yüzden otele de 3 kişi ile iş görüşmesi kapsamında gittiğini anlatarak, "Sabah 08.45'te yeğenimin düştüğü ortaya çıkmış. Yanına gittiklerinde kanı pıhtılaşmış şekilde bulunmuş. Gamze, üzeri ve pantolonunun düğmeleri açık şekilde bulunmuş. Bu olay değil, . Çünkü Gamze hayat dolu bir insandı. Gece Gamze'yi dövmüşler, çığlık seslerini duymuşlar. Duyanlar bununla ilgili ifade verdi" diye konuştu.

Gamze Açar'ın şüpheli ölümüyle ilgili son dakika haberi: İntihar değil cinayet...

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Kızılcahamam Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. 2 kişi serbest bırakılırken, Açar'ı otele götüren 3 kişi için ek gözaltı süresi alındı.

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Gamze Açar'ın şüpheli ölümüyle ilgili son dakika haberi: "İntihar değil cinayet..."
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