Gaziantep'te yeni korona yasağı

Gaziantep Valiliği koronavirus salgını nedeniyle pek çok işletme türünün faaliyetini gece 22.00'den sonra yasakladı.

Salgın hastalığın artarak devam ettiğini söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, paket servis hariç; lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah-düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu gibi iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceğini açıkladı.

Herkesten hastalığı yenmek için önlemlere titizlikle uymasını isteyen Vali Davut Gül, "Unutulmamalı ki bu hastalık dünyaya bir kişiden yayıldı. Kurallara kadar çok kişi riayet ederse hastalığın bulaşma riski o kadar azalır" diye konuştu.

Maske ve mesafe ihlallerinden sadece ekim ayında 28 bin 450 kişiye idari yaptırım uygulamak zorunda kaldıklarını açıklayan Gül, "Koluna, çenesine maske takanlara ve sosyal mesafeye uymayanlara da işlem yapıyoruz. Cezaların tahsil süreci başlamış olup lütfen maskeyi ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde takınız" dedi.

Öte yandan Vali Davut Gül Gaziantep'i Geliştirme Vakfı Mütevelli toplantısını soğuk havaya rağmen koronavirüs önlemleri ne uymak amacıyla belediyeye ait konuk evinin bahçesinde yaptı. Toplantıda koronavirüs ile mücadele noktasında kentin önemli kurumlarının katkıları da görüşüldü.

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