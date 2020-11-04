Gezi teknesi alabora oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde turistlerin de içinde bulunduğu gezi teknesi, kıyıya 30 metre kala alabora oldu. Tekneden denize atlayanlar kıyıya yüzerek çıkarken, 1 turist boğularak yaşamını yitirdi. Teknedeki 37 kişi kurtarıldı.Alanya Kalesi önlerindeki Fosforlu Mağara'nın yanında turist taşıyan 'Baba Selavi' adlı gezinti teknesi, saat 11.00 sıralarında şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede batan teknede bulunan turistler ve mürettebat, denize atladı. Tekneden denize atlayanlar yaklaşık 30 metre uzaklıktaki Cilvarda Burnu'ndaki kayalıklara yüzerek çıktı.Yapılan ihbar üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi gönderildi. İlk etapta kayalıklara çıkan 32 kişi ve 5 tekne mürettebatı kurtarılarak Alanya Balıkçı Barınağı'na getirilip 112 Acil Sağlık Ambulansı'na teslim edildi. Batan teknede bulunan Rus uyruklu Daniyar Mhitov'un ise cansız bedenine ulaşıldı. Teknede toplam 38 kişi olduğunun belirlenmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.