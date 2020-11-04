Gökbel Barajında su tutulmaya başlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Aydın'ın Çine ilçesinde yapılan Gökbel Barajı'nnda sona gelindi. Bugünden itibaren barajda su tutulacak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız baraj ile ilgili yaptığı açıklamada "Bir müjde'de Aydın'a veriyoruz. Aydın Çine Gökbel Barajını tamamlayarak, su tutmaya başladık." dedi.

215 DEKAR TARIM ARAZİSİ SUYA KAVUŞUYOR

Gökbel Barajında depolanacak su ile Çine Ovasında 69 bin 800 dekar, Koçarlı Bağarası Ovasında 146 bin 40 dekar olmak üzere toplamda 215 bin 840 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacağı ve öğrenildi.