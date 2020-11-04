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‘Güz domatesi’ hasadı başladı

’nın Datça İlçesi'nde, yaz aylarında ekimi yapılan güz domatesinin hasadına başlandı. Hasadın ocak ayına kadar devam edeceği bildirildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 4.11.2020 20:44 ABONE OL
‘Güz domatesi’ hasadı başladı

Datça'nın Kızlan, Karaköy ve Emecik mahallerinde yetiştirilen güz domatesinde, üretim bu yıl yarı yarıya azaldı. Geçen yıl bin 500 dekar alanda 7 bin ton güz domatesinin elde edildiği ilçede, domates kelebeği (tuta) hastalığı nedeniyle üretici zarar edince bu yıl sadece 950 dönümlük alanda ekim yapıldığı öğrenildi. Üretimin bul yıl 5-6 bin ton ile sınırlı kalması bekleniyor. Geçen yıl tarlada kilosu 85 kuruşa kadar düşen güz domatesi, bu yıl ürün az olunca kilosu kalitesine göre 2.5- 3 TL'den alıcı buluyor.

Kızlan Mahallesi'nde düzenlenen sembolik güz domatesi hasat törenine, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Datça Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Şatır ile üreticiler katıldı.

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‘Güz domatesi’ hasadı başladı
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