‘Güz domatesi’ hasadı başladı

Datça'nın Kızlan, Karaköy ve Emecik mahallerinde yetiştirilen güz domatesinde, üretim bu yıl yarı yarıya azaldı. Geçen yıl bin 500 dekar alanda 7 bin ton güz domatesinin elde edildiği ilçede, domates kelebeği (tuta) hastalığı nedeniyle üretici zarar edince bu yıl sadece 950 dönümlük alanda ekim yapıldığı öğrenildi. Üretimin bul yıl 5-6 bin ton ile sınırlı kalması bekleniyor. Geçen yıl tarlada kilosu 85 kuruşa kadar düşen güz domatesi, bu yıl ürün az olunca kilosu kalitesine göre 2.5- 3 TL'den alıcı buluyor.



Kızlan Mahallesi'nde düzenlenen sembolik güz domatesi hasat törenine, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Datça Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Şatır ile üreticiler katıldı.