Iğdır’dan İzmir’e gönül köprüsü

Iğdır'ın 8 Eylül Şehitler Ortaokul unda eğitim gören öğrenciler, aralarında topladıkları yardım malzemelerini İzmir'e gönderdi.

Okul öğretmenleri ve öğrencilerinin birlikte hazırladıkları yardım malzemelerine öğrenciler notlarda yazarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Topladıkları battaniyeleri ilçe milli eğitim aracılığıyla İzmir'e gönderen okulun müdürü Adem Çakmak :" İdare ve öğretmenler olarak öğrencilerimizin bu duyarlılıklarına ortak olduk. Çok güzel bir duygu. Minik yüreklerinden hiç görmedikleri insanlara yardım etmek muazzam bir olay. Allah bir daha bu felaketleri bize yaşatmasın" dedi.