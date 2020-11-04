İstanbul hava durumu: İstanbul’da bugün hava nasıl olacak, yağışlar devam edecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu değerlendirmelerine göre; ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olurken özellikle İstanbul hava durumu merak ediliyor. Hava sıcaklığında artış beklenmezken ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki; İstanbul'da hava durumu nasıl? İstanbul hava durumu…

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor..

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Niğde, Karaman, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli, ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m2), Mersin'in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı