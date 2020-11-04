İstanbul Valisi duyurdu! Sanayide çalışma saatleri değişti... Sanayide çalışanlar saat kaçta işe başlayacak?

Son dakika haberleri... İstanbul'da esnek çalışma ve mesai saatleri hakkında yeni bir düzenleme yapıldı. Vali Ali Yerlikaya tarafından aktarılan düzenlemede, kamudan özel sektöre kadar planlanan değişiklikler ve yeni çalışma saatleri duyuruldu. Yerlikaya, sanayide çalışan vatandaşları da ilgilendiren kararı açıkladı. Buna göre, 9 Kasım itibarı ile sanayide işbaşı saatlerinde değişikliğe gidildi.

SANAYİDE ÇALIŞANLAR SAAT KAÇTA İŞE BAŞLAYACAK?

Ali Yerlikaya'nın sanayi çalışma saatleri hakkında yaptığı açıklama şu şekilde;

"İşçi ve işveren sendikalarımız, meslek odalarımız, STK'larımız ile istişareler ettik. Sanayide çalışanların 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. 9 Kasım'dan itibaren başlayacak."

Gerek hastanede yatan gerekse evlerinde tedavileri devam eden kardeşlerimiz için tüm gereken tedavileri yapıyoruz. Sağlık çalışanları bizim kahramanlarımız. İstanbul'da 1405 filyasyon ekibimiz gece gündüz demeden dünyaya örnek bir çalışma yapıyorlar. Artık bazı işlerimiz çalışma saatleri 22'de sona erecek. 22 ağustos'tan itibaren 2 milyon 209 bin denetim yaptık. Artık kendimiz tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız.

Henüz salgın bitmedi kontrolü elden bırakmamalıyız. Temizlik virüse karşı en büyük silahımız. Lütfen kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak duralım."