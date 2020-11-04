İstanbul'da 21'inci Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 21'inci Yeditepe Huzur denetimleri dün akşam yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve trafik polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde özel harekat polisleri de destek verdi.



Denetimler kapsamında Taksim'de de durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara genel bilgi taraması (GBT) uygulandı.

DENETİMİN BİLANÇOSU



İstanbul'un 39 ilçesinde aynı saatte 2 bin 788 personel ile gerçekleştirilen denetimde çeşitli suçlardan aranan 371 şüpheli ile 209 yoklama kaçağı yakalanırken, 82 kilo 917 gram uyuşturucu ele geçirildi.



314 noktada 2 bin 788 personelle yapılan denetime asayiş şube müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı. Denetimlerde şüpheliler üzerinde ve araçlarında ise 44 adet ruhsatsız tabanca ile tüfek ve onlara ait 169 fişek bulundu. 94 kök Hint Keneviri, 82 kilo 917 gram uyuşturucu madde, 3 bin 378 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinde elde edildiği tespit edilen 28 bin 355 ve 60 Euro ve bin 350 Dolar ele geçirilen denetimlerde 14 bin 277 araç kontrol edilirken 203 motosiklet sorgulaması yapıldı. Sorgulamada, toplam 899 araç ve motosiklete işlem yapılarak 11 araç trafikten men edilip 79 bin 389 TL para cezası kesildi. İş yerleri ile halka açık yapılan denetimde ise 541 iş yeri denetlenirken 2 tane iş yerine ise cezai işlem uygulandığı öğrenildi.