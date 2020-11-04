İşte Koronabüs

İstanbul Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını başladıktan sonra toplu taşıma araçlarında sefer sayılarını azalttığı için insan yoğunluğuna sebep olmuştu. İBB'nin sefer sayılarını azaltması ve otobüs ile metrobüsleri garajlarda tutması sonucu metro, metrobüs ve otobüsler de yoğunluk yaşanmıştı.

VATANDAŞLAR TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUKTAN ŞİKÂYETÇİ

İstanbul'da her gün korona vaka sayıları artarken toplu taşıma araçlarından objektiflere inanılmaz kalabalık görüntüler de yansıyor. Metrobüs, otobüs ve metrolardaki yoğunluk vatandaşların çektiği fotoğraf karelerine yansıyor. Sosyal medyada Faik Taşer "İstanbul'da ulaşım" diyerek kalabalık yığınları gösteren bir fotoğraf paylaştı.

METROBÜSLER DOLU DOLU

Ayrıca SABAH muhabirinin çektiği metrobüsteki yoğunluğu gösteren video ise toplu taşımadaki durumu gözler önüne seriyor. Tıklım tıklım yolculuk yapmak zorunda kalan halkın tepkileri ise sosyal medyada yansımaya devam ediyor.