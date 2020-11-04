İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin 112'si 9 binanın enkazından çıkarıldı

Aynı mahalledeki iki bloktan oluşan Emrah Sitesi'nde ise 30 kişi hayatını kaybetti, kurtulan depremzede sayısı ise 25 oldu. Yapı kullanma tarihi 31 Aralık 1992 olarak kayıtlara geçen sitede 28 daire ve 6 iş yeri vardı. Binanın müteahhidi M.B.U'nun yakalanması için çalışma başlatılırken fenni mesulü T.A. gözaltına alındı.