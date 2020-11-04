İzolasyon ve karantina kurallarına uyumayanlar affedilmiyor

Karabük'te uyarılara rağmen karantina ve izolasyon kurallarına uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor. Karabük'te 84 kişi olmak üzere toplan 262 Bin 620 TL karantina ve izolasyon ihlal kuralı cezası kesildi.

KARABÜK TE EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN MAHALLELER AÇIKLANDI

Karabük Valisi Fuat Gürel il merkezi ve Safranbolu ilçesinde en çok vaka görülen mahallelerin ismi açıkladı. Vali Gürel" İl genelindeki vakaların yüzde 86'sının Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde görüldü. Mahalle bazında incelediğimizde ise vakaların en fazla görüldüğü mahalleler merkezde 5000 Evler, Yeşil, Şirinevler, 100. Yıl, Karabük ve Kayabaşı mahalleleri. Safranbolu'da ise Emek, Esentepe, Barış, Bağlarbaşı ve Bostanbükü mahalleri. Karabüklü hemşerilerimizden ricamız bir müddet evlerimize misafir kabul etmeyelim ve misafirliğe gitmeyelim. İl dışına zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Şehir dışındaki akrabalarımıza gelmemelerini söyleyelim. Toplu olarak bulunulan mekân ve ortamlardan uzak duralım. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesini söyledi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde toplu yeni iş yeri açılmasının yasaklandığını belirterek yapılan açıklamada" İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önüne alınarak, ilimiz genelinde yeni hizmete girecek olan iş yerlerinde toplu açılış törenlerinin yapılmasının yasaklanmasına, iş yerlerinde kalabalık oluşturan etkinlikler yapmasının yasaklanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verildi" denildi.

Öte yandan 17 Mart tarihinden itibaren Karabük ili genelinde vaka sayısı 6 bin 500'leri bulurken vefat sayısı 67 oldu.