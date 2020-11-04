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’ta üzerine pamuk balyası düşen şoför hayatını kaybetti

’ta pamuk balyasının altında kalan TIR şoförü hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 4.11.2020 20:09 Son Güncelleme: 4.11.2020 20:13 ABONE OL
Kahramanmaraş’ta üzerine pamuk balyası düşen şoför hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Türkoğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Mustafa Uçar (61), tekstil fabrikasına taşıdığı pamuk balyasını teslim etmek için fabrikaya geldi.

Üzerine pamuk balyası düşen şoför hayatını kaybetti  | Video

ÜZERİNE DÜŞTÜ

O sırada yanına gelen bir başka kişi ile birlikte dorsenin kapısını açmak istedi. Kapının aniden açılmasının ardından dorsede yüklü olan 200 kilogramlık balyalardan biri Uçar'ın üzerine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerini ardından hastaneye kaldırılan tır şoförü tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan yaşanan olay ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kahramanmaraş’ta üzerine pamuk balyası düşen şoför hayatını kaybetti
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