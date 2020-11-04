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Karantina’da tutulmuyorlar!

Her geçen gün artan vakalara, yapılan onca uyarıya rağmen, hala tedbir almayan hatta karantinada olması gerekirken sokakta, çarşı veya pazarda gezerek başkalarının sağlığını tehlikeye atanlar var. ’nde önceki gün yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 26 kişi yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 4.11.2020 10:44 ABONE OL
Karantina’da tutulmuyorlar!

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Alınan tedbirlere, uygulanan cezalara ve yapılan onca uyarıya rağmen, hala tedbirlere uyamayan, karantinada olması gerekirken sokaklarda dolaşanlar da var. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden önceki gün Kocaeli genelinde yapılan uygulamalarda bin 506 iş yeri denetlenirken, 24 bin 951 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan kimlik kontrollerinde karantina ihlali yapan 26 kişi, maske takma kuralına uymayan 219 kişi ve 6 işyeri ile ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücüye ve sosyal mesafe kuralına uymayan 10 kişi ile 1 işyerine, idari para cezası uygulandı. Toplam 263 idari cezanın uygulandığı uygulamalarda, ayrıca çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.

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Karantina’da tutulmuyorlar!
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