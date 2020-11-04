Karantina’da tutulmuyorlar!

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Alınan tedbirlere, uygulanan cezalara ve yapılan onca uyarıya rağmen, hala tedbirlere uyamayan, karantinada olması gerekirken sokaklarda dolaşanlar da var. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden önceki gün Kocaeli genelinde yapılan uygulamalarda bin 506 iş yeri denetlenirken, 24 bin 951 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan kimlik kontrollerinde karantina ihlali yapan 26 kişi, maske takma kuralına uymayan 219 kişi ve 6 işyeri ile ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücüye ve sosyal mesafe kuralına uymayan 10 kişi ile 1 işyerine, idari para cezası uygulandı. Toplam 263 idari cezanın uygulandığı uygulamalarda, ayrıca çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.