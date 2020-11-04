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Karantinada olması gereken kişi parkta yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Güvenli Park ve Bahçeler uygulamasında, evde karantinada olması gereken 1 kişi parkta yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 4.11.2020 10:00 ABONE OL
Karantinada olması gereken kişi parkta yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, suçun önlenmesi ve vatandaşın huzur ile güven ortamının devamı için periyodik olarak gerçekleştirilen "Güvenli Park Bahçe" uygulaması Karamürsel ilçesinde gerçekleştirildi.

Karamürsel ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda, kontrol edilen 10 parkta, şüpheli görülen 89 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde karantina ihlali yaptığı tespit edilen 1 kişiye adli ve idari işlem uygulandı. Ayrıca maske takma kurallarına uymayan 3 kişiye idari para cezası kesildi.

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Karantinada olması gereken kişi parkta yakalandı
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