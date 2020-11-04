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Kargo firmasında ele geçirildi... Tam 47 bin adet!

'da bir kargo firmasına uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeği Fırtına, bir koli içerisinde; ciltlenmiş kitap şeklindeki paspas kataloglar arasına gizlenmiş halde 47 bin adet "Captagon" adlı uyuşturucu hap buldu. O anlar polis kameralarına böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 4.11.2020 10:26 ABONE OL
Kargo firmasında ele geçirildi... Tam 47 bin adet!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'nde bulunan bir kargo şirketi üzerinden yurt dışına uyuşturucu madde gönderileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeği "Fırtına" ile birlikte adrese operasyon yapıldı. Gönderiler üzerinde yapılan incelemelerde; bir koli içerisinde ciltlenmiş kitap şeklindeki paspas kataloglar arasına "Zula" yapılarak gizlenmiş halde 47 bin adet "Captagon" adlı uyuşturucu hap ele geçirildi. O anlar polis kameralarına böyle yansıdı.

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Kargo firmasında ele geçirildi... Tam 47 bin adet!
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