Kargo firmasında ele geçirildi... Tam 47 bin adet!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'nde bulunan bir kargo şirketi üzerinden yurt dışına uyuşturucu madde gönderileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeği "Fırtına" ile birlikte adrese operasyon yapıldı. Gönderiler üzerinde yapılan incelemelerde; bir koli içerisinde ciltlenmiş kitap şeklindeki paspas kataloglar arasına "Zula" yapılarak gizlenmiş halde 47 bin adet "Captagon" adlı uyuşturucu hap ele geçirildi. O anlar polis kameralarına böyle yansıdı.