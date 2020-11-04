Kartepe belediyesi’nden izmir’e kan kardeşliği

İzmir'de yaşanan deprem sonrasında depremzedelere ülkenin her yerinden destek gönderilmeye devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman öncülüğünde "Canımız Bir Kanımız Bir" sloganıyla kan bağışı ve battaniye yardımı kampanyası başlatıldı.

Kartepe Belediyesi hizmet binasında Kızılay tarafından kurulan bölümde ilk kanı Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman verdi. Kampanya hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Kocaman "İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz gücünü ve sıcaklığını deprem bölgesinde göstermiştir" dedi.

KARDEŞLERİMİZE DESTEK İÇİN

"Zor bir dönemden geçmekteyiz" diyen Belediye Başkanı Kocaman "Kartepe Belediyesi olarak 99 yılında yaşanan Marmara Depremi ile depremin ne olduğunu çok iyi bilen illerden birisiyiz. Depremi yaşayan kardeşiniz olarak, Kartepe Belediyesi olarak hemşehrilerimiz, ilçemizde ki tüm siyasi parti temsilcileri ile İzmir'de yaşayan kardeşlerimizle, zaten kardeştik, kan kardeşi olmak için de bu kampanyayı düzenledik" açıklamasında bulundu.

AFAD VE KIZILAY ARACILIĞI İLE

"Hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" diyen Başkan Kocaman "Bugün burada AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, SP, YRP ilçe başkanlarımız ve yöneticileri bulunmaktadır. Hepsine verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Kan bağışımızı Kızılay vasıtasıyla İzmir'e ulaştıracağız. Toplanan battaniyelerde AFAD aracılığı ile ulaştırılacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE PERSONELİ DE DUYARSIZ KALMADI

Kartepe Belediyesi çalışanları da daha önceki kampanyalara olduğu gibi İzmirli depremzedelere de duyarsız kalmayarak kan bağışı ve battaniye yardımında bulundular. Belediye hizmet binası giriş katında gün boyu devam eden kampanyaya, belediyeye işini halletmek için gelen vatandaşlarda kayıtsız kalmadı.