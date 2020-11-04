Kaymakam Temizkan, çöp toplama seferberliğine katıldı

Nusaybin ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan öncülüğünde geçtiğimiz hafta başlatılan çöp toplama seferberliğinde bu hafta Abdulkadir Paşa ve Fırat Mahallesi Çağ çağ deresi kenarından başlayarak Şirin Bulvarı ve Kanarya Bulvarı kesiminde çöp toplandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan, İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Belediye Birim Müdürleri ve Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı çöp toplama seferberliğinde toplanan çöpler Temizlik İşleri Müdürlüğü araçları ile toplanıp çöp toplama merkezine taşındı.

Çöp toplama farkındalığını oluşturmak amacıyla her hafta belirlenecek mahalle, sokak ve caddelerde çöp toplanacağı bildirildi.