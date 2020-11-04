Kazanın ardından kendini engellilere adadı

Karabük'te 30 yaşındayken geçirdiği trafik kazasından sonra yaşamını bedensel engelli bir kişi olarak sürdüren 54 yaşındaki Muhittin Yılmaz, 13 senedir kamu yararına çalışan dernek statüsündeki Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanlığını yaptığını belirterek; "Ben 30 yaşına kadar sağlam bir kişi idim ama geçirdiğim trafik kazası sonrası bende engelli oldum. Herkes bir engelli adayıdır. Hayata küsmedim, aksine hayata dört elle sarıldım. Benim gibi özürlü kişilere yardımcı olmak için dernek başkanı oldum. Hayırsever kişilerle özürlü vatandaşlar arasında köprü oluşturarak gerçekten ihtiyaç sahibi ve maddi imkânı olmayan engelli kardeşlerimize, arkadaşlarımıza yüzlerce akülü veya aküsüz sandalyenin, yanı sıra yine yüzlerce beyaz baston, konuşan saat de temin ettik. Bunları sağ olsunlar bazı hayırsever iş adamları, kamu kuruluşlarının destekleri temin ettik." dedi.

"HAYATA DÖRT ELLE TUTUNMALARINI SAĞLIYORUZ"

Sadece tekerlik sandalye dağıtımı yapmadıklarını belirten Yılmaz; "Engelli kişiler hayata negatif bakıyorlar, hayata pozitif bakmaları ve sosyalleşmelerini sağlamak için işaret dili, ilk yardım, Kuran okuma kursları ve Halk Eğitim ile birlikte 5 ay süren kamu kuruluşlarına hazırlık kursu düzenleyerek onların bu dünya da bizlerde varız demelerini sağladık. Ben Karabük Tekerlekli Sandalye basketbol takım oyuncusuyum, özellikle genç kardeşlerimizi spor yapmalarını teşvik ettim. Hatta bu kardeşlerimizden biri Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takıma kadar yükseldi. Bu kardeşimiz şimdi Milli sporcu. Bu kardeşlerimiz engelli vatandaşların neler başarabildiklerini ispatladılar." şeklinde konuştu.

"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN TEKERLEKLİ SANDALYELERİNİ TAMİR EDİYORUM"

Maddi durumu iyi olmayan engelli kişilerin kullandığı bazı aletleri ücretsiz tamir ettiğini belirten Yılmaz; "Bazı engelli kardeşlerimizin maddi durumları iyi değil, hayırsever vatandaşlar tarafından verilen özellikle akülü ve aküsüz tekerlekli sandalyeler arıza yapıyor. Maddi durumları olmadığı için tamir ettiremiyorlar, o zaman da mağdur oluyorlar, bende onların bu mağduriyetlerini gidermek için tamir işi elimden geldiğinden onların tekerlekli sandalyelerini onarıyorum. Yedek parçalarını yine hayırseverler karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Hayırseverlerden destek beklediklerini belirten Yılmaz; "Özellikle bedensel engelli vatandaşlarımızın hayata tutunmaları ve sosyalleşmeleri için tekerlekli sandalyeye ihtiyaçları var, onun için hayırseverler vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Tamir için malzemeye de ihtiyacımız var. Uzanacak yardım eli bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kesinlikle engelli vatandaşlar için yardım topluyoruz diye dergi, gazete satanlara itibar etmemeleri belirten Yılmaz "Bu tür kişileri gerekli kolluk kuvvetlerine ihbar etsinler, onlar duygu sömürüsü yapıyorlar" dedi.