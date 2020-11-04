Kız istemeye giden genci öldüren zanlı yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, istemeye gittiği kızın evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Kadir Gerekli'nin (38) katil zanlısı Muhammet Samet K. yakalandı. 20 Ağustos 2015'te Siirt'te teröristler tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olan Kadir Gerekli'yi öldürdüğü ileri sürülen katil zanlısının "Bana kötü davranıyordu. Korkutmak içi ateş ettim" dediği öğrenildi.

SALDIRGAN KAR MASKELİ

Cinayet geçtiğimiz Pazar günü Ceyhan ilçesi Civantayak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrılan 3 çocuk babası Kadir Gerekli, kendisi gibi eşinden ayrı olan 1 çocuk annesi Zeliha A. (41) ile evlenmeye karar verdi. Sevdiği kadının istemek için annesi Aysel ile babası Adnan'ı almak için otomobiline binmeye hazırlanan Kadir Gerekli, kar maskeli bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Gerekli, yaşamını yitirdi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olaydan sonra Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Alper Tunga Berberoğlu, cinayete kurban giden Kadir Gerekli'yi öldürdükten sonra kaçan yüzü maskeli katil zanlısının kimliğini belirlemek ve yakalamak için özel ekip kurdu. Özel ekip, olaydan bir gün sonra cinayetin işlendiği tüfeği bir evin bahçesinde buldu. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ve tanıkları sorgulayan polis, olayın şüphelisinin Muhammet Samet K. olduğu tespit edildi.

"BANA KÖTÜ DAVRANIYORDU"

Katil zanlısı Muhammet Samet K.'yı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan katil zanlısı Muhammet Samet K.'nın bir arkadaş ortamında tanış olduğu Kadir Gerekli'nin kendisine kötü davranıp aşağıladığını söyleyip "Korkutmak için ateş ettim" dediği öğrenildi. Cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.