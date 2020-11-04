Kocaeli Emniyeti'nden 'Kaskınız Kaskonuzdur' Projesi

aeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kaskınız Kaskonuzdur Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla İzmit İlçesi Anıtpark'ta gerçekleştirilen kask dağıtım programına Kocaeli Valisi Saddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun yanı sıra İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve motosikletli polis timleri katıldı.

CAN KAYIPLARINI EN AZA İNDİRMEK

Programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz "Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların aza indirilmesi konusunda eylem planı hazırlandı. Bu eylem planı İçişleri Bakanlığımız tarafından uygulamaya kondu. Yerel yönetimlerimizin trafik güvenliği konusundaki katkıları fevkalade önemli. Bugün de, yine özellikle motor sporlarıyla yada motora binenlerin kask takmasıyla ilgili bir kampanya düzenledik. Büyükşehir belediye başkanımızın katkılarıyla bu projeyi hayata geçirdik. Hedefimiz can kayıplarını en aza indirmek. Böylelikle de acı ve kederin önüne geçmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

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AMAÇ FARKINDALIĞI ARTTIRMAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "İçişleri Bakanlığımız kazaların önlenmesi ve meydana gelen kazalarda da can ve mal kaybını en aza indirmek konusunda çok sayıda farkındalık projesi hayata geçirdi. Kaskınız Kaskonuzdur projesi özellikle motor kullanıcılarının güvenliğini sağlamak açısından bir farkındalık kampanyası. Daha önce de birçok kampanya yapıldı. Hepsinin ortak amacı farkındalığı arttırmaktı. Bu projeden dolayı valimizi ve tüm emniyet teşkilatımızı tebrik ediyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bugünde onlarla birlikteyiz. Şehrimizin daha güvenli bir trafiğinin olması için onlar canla başla çalışıyorlar. Bizde kaskları vererek onların bu projesine ortak olduk. Kazasız belasız bir trafik temennisinde bulunuyorum" şeklinde konuştu.

CİDDİ KATKI SAĞLIYOR

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, "İnsan hayatından daha değerli bir şey yoktur. Maalesef ülkemizde her yıl binlerce vatandaşımız trafik kazasında hayatını kaybediyor. Kazaların önlenmesi ve azaltılması noktasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olarak İçişleri Bakanlığımızın daha önce başlattığı "Kemerin Ses Getirsin" projesi gibi bizde 'Kaskınız Kaskonuzdur' projesini uyguladık. Bu uygulamalar trafik kazalarının önlenmesine ciddi anlamda katkı sağlıyor.

KAZALARDA AZALMA VAR

2019 ile 2010 yılının ilk 10 ayında denetimlerin arttırılması neticesinde ölümlü trafik kazalarında yüzde 43 azalma meydana geldi. Tüm trafik kazalarında ise azalma oranı yüzde 10. Toplumda trafik polisi sadece ceza yazar gibisinden bir yanlış algı var. Trafik polislerimizin temel görevi vatandaşımızın can ve mal emniyetini korumaktır.

AMAÇ FARKINDALIK

Kaskınız Kaskonuzdur projesindeki temel amacımız farkındalık yaratmaktır. Böylece trafik kazalarını en az indirmek istiyoruz. Özellikle 2 tekerlekli araçların kazalarında meydana gelen ölüm oranlarını en aza indirmeliyiz. Kask takmak ve yeterli ekipmana sahip olmak kaza anlarında sürücüye ikinci bir yaşam hakkı veriyor. Ümit ediyorum ki bu proje amaca vakıf olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza kazasız ve sağlıklı günler temenni ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından farkındalık için 120 kask, pişmaniye ve bilgilendirici broşür dağıtıldı.