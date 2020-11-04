Kocaeli’nde günde 10 bin test yapılabilecek

Koronavirüs ile mücadele, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. Artan vakalarla birlikte, temaslı olanlar veya virüse dair belirtiler gösterenlerde, korona şüphesi ile hemen kendilerine en yakın Covid-19 polikliniğine koşuyor. Son günlerde yaşanan hava değişimi ile birlikte hastalık kaptım endişesi ile hastaneye koşanların sayısı bir hayli arttı. Durum böyle olunca da ister istemez Covid-19 poliklinikleri önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

SONUÇLAR AYNI GÜN VERİLECEK

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, konu ile ilgili olarak gazetemize yapmış olduğu açıklamada, " İnsanlar, son dönemde mevsimsel grip geçirse bile endişelenerek test yaptırmak istiyor. Ama bu rakamlar abartılacak ya da korkulacak düzeyde değil. İlerleyen günlerde soğukların artması ile birlikte test talepleri daha da artabilir. Dün kentimize yeni PGR cihazı geldi. Yeni gelen cihazlar ile birlikte günde 10 bin Covid-19 testi yapabilecek potansiyele ulaşacağız. Hiçbir vatandaşımızı bekletmeyeceğiz. Yaptığımız testlerin sonuçlarını da aynı gün içerisinde vereceğiz. Testler şimdi olduğu gibi ertesi güne kalmayacak. Ancak her zaman söylediğimiz gibi, maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyalım" dedi.